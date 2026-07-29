Калин Стоянов: Данните от PNR системата за полетите на Пеевски са използвани нерегламентирано

Всички видяхме какъв огромен скандал беше изфабрикуван от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев с PNR системата, заяви по Би Ти Ви бившият му колега на поста Калин Стоянов по Би Ти Ви. По думите всичко, което е изрекъл е било лъжа, а справката, която е обявил - пълна с невярно съдържание.

"На 2 юли се проведе изслушването на министър Демерджиев във връзка с полетите на Делян Пеевски. Той обяви брой полети, цитира имена, кой от кого имал дете, кой как плащал и т.н. Непосредствено след това обаче всичко изнесено от него беше опровергано от конституционен съдия", заяви Стоянов. По думите му пряко засегнатите в казаното от Демерджиев на 2 юли също са опровергали, че са пътували, а някои даже са заявили, че не го познават. Оказва се също, че Пеевски е бил в парламента в дни, в които е обявено, че е пътувал, заяви Стоянов.

Според него данните на PNR системата са използвани нерегламентирано. "Тези данни могат да бъдат използвани, когато се води наказателно преследване при престъпления, свързани с тероризъм и тежка организирана престъпност. Има си и правила, по които се съхраняват - до 6-ия месец и до 5 години. След петата година тези данни се изтриват, а след 6-ия месец се деперсонализират. А след като се деперсонализират, единственият вариант тези данни да бъдат изнесени, е, когато се извършва някакво наказателно преследване. Никой обаче не разбра какво е то ", каментира още Стоянов. ГДБОП и МВР нямат правомощия да разследват лица с имунитет. Това, което са направили и продължават да правят в момента е абсолютно незаконно, каза той.

Не знам дали изобщо е имало такива полети и каква е целта им. В справката от PNR системата за 50% от тях пише "Не е пътувал". Тази справка е правена или преди 2 юли, или в самия ден на изслушването, заяви Калин Стоянов. "Поисках тази справка да ми бъде предоставена на 2 юли, но това не се случи. Седмица след това получих справка на ГДБОП, но от 9 юли - аз лично за първи път от 25 години виждам такъв документ", заяви Стоянов. По думите му той е подписан от един инспектор, не е съгласуван с нито един ръководен служител, няма адресат, нито входящ номер.

Стоянов заяви, че не е обсъждал с Пеевски дали, кога и защо е пътувал. Според него има Комисия за противодействие на корупцията и тя трябва да се занимае с това, а не ГДБОП и МВР. По думите му Пеевски сам е заявил, че е платил полетите си с лични пари. А санкциите по Магнитски, които според Демерджиев са нарушени по отношение на Пеевски, никак не го притесняват. Стоянов коментира, че дори Пеевски не притежава 411 на брой имота, както Демерджиев. Според него всички депутати от "Прогресивна България" взети заедно, не притежават толкова.По думите му притежателите на такива имоти в Индустриалната зона на Пловдив са искали да сменят предназначението им, но им било отказвано, но на Демерджиев - не.

Попитан за кандидатите за президент на ДПС, Стоянов отговори, че не е част от партията и помоли водещите да попитат ръководството на партията. Според него обаче мотивът за отнемането на централата на партията на "Врабча" 23, е странен.