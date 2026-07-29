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Катастрофа между бус и трактор затвори пътя Пловдив-Карлово, пътник е в болница

24 часа Пловдив онлайн

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Полиция СНИМКА: Архив

Полицейски екипи пренасочват автомобилите по обходни маршрути

Катастрофа край село Иван Вазово затруднява движението по главния път Пловдив - Карлово, съобщиха от МВР.

Сигналът за инцидента е подаден на телефон 112 около 6 ч. тази сутрин. По предварителна информация микробус ударил отзад трактор. В болница за прегледи е откаран пътник от буса, който пострадал.

До изместване на двете превозни средства от пътното платно, движението в участъка е спряно. Полицейски екипи пренасочват автомобилите по обходни маршрути през Калояново и Михилци.

Полиция СНИМКА: Архив

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