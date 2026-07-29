Военни са избили бебетата делфини до Приморско, твърдят рибари

Военни при учение са избили вероятно бебетата делфини до Приморско. Това твърдят рибари, които бяха обвинени за смъртта на морските бозайници от водолазите.

"Проблемът с мъртвите делфини винаги се появява след военни учения", категоричен бе пред Нова телевизия рибарят Петър Василев. Той посочи, че неслучайно при военни учения се забраняват водолазните дейности. "При взрив в морето водолазът умира. По същият начин се случва и с делфините", обясни Василев.

Гробище за бебета делфини засне в края на миналата седмица водолазката Силвия Рашкова, както "24 часа" първи съобщи. Тя преброила 11 мъртви делфина на дъното на морето и сподели, че преди седмица на мястото имало много бракониерски мрежи.

Версията на рибарите, че вината за смъртта на делфините носят военните се покрива с проведеното от военноморските сили учение "Бриз 2026", показа проверка на "24 часа". То се проведе между 10 и 19 юли като в него се включиха военни кораби, дронове и авиация. Тези дати отговарят на твърденията на Рашкова, че е заснела мъртвите делфини седмица преди да публикува видеото в социалните мрежи.

Главната част от учението е проведена в Бургаския залив като в морето е имало взривове - ликвидиране на плаващи мини, ликвидиране на безпилотни апарати и отблъскване на подводна атака.

За съжаление на откритите край Приморско делфини не може да се направи аутопсия, тъй като телата им са започнали да гният, коментира Милена Ярмова от РИОСВ-Бургас.