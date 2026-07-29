До 12 август ще знаем имената на кандидатите за шефове на Здравната каса

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Те ще управляват с новоизбрания д-р Асен Меджидиев с мандат до 30 ноември 2028 г.

Народното събрание прие процедурните правила за избор на управител и подуправител на Националната здравноосигурителна каса. Според решението парламентарните групи могат да представят номинациите си до 12 август, а шефовете на касата ще се избират с мандат до 30 ноември 2028 г.

Ръководството на НЗОК се избира с петгодишен управленски мандат. Законът обаче предвижда, че ако мандатът бъде прекъснат предсрочно, новоизбраните управител и подуправител не започват нов петгодишен срок, а довършват мандатите на предсрочно освободените управител и подуправител.

От последното ръководство на Здравната каса подадоха оставките си, след като няколко парламентарни групи ги поискаха с мотиви за корупция и лошо управление.

Преди управителя доц. Петко Стефановски и проф. Момчил Мавров да бъдат освободени, беше избран нов зам.-шеф на Здравната каса - д-р Асен Меджидиев. Той встъпи в длъжността на втори подуправител, която беше създадена през 2025 г., но стоеше вакантна около година.

Така след оставките д-р Асен Меджидиев остана единствения шеф на НЗОК и ще заема позицията на подуправител с мандат до 30 ноември 2028 г.

Предстои парламентарните групи да представят номинациите си, кандидатите да бъдат изслушани и гласувани в пленарната зала.

Против процедурата за избор на подуправител гласуваха от "Демократична България" и ГЕРБ.

"Трябва да върнем нормалността и да има само един подуправител. Многото подуправители на касата са нужни, за да угодят на различни партийни интереси", заяви д-р Александър Симидчиев от ДБ и напомни, че от групата са внесли законопроект за редуцирането на подуправителите - от двама на един.

"Ако нямаше позицията втори подуправител, касата щеше да остане без ръководство и да фалира. Какво щяхме да обясняваме на обществото сега?", попита Георги Илиев от "Прогресивна България".