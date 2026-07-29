Избираме президент на 25 октомври

Изборите за президент ще се проведат на 25 октомври, а евентуален балотаж - на 1 ноември.

Това стана ясто след редовния председателски съвет на ръководителите на парламентарните групи в Народното събрание, съобщи БНТ.

По Конституция вотът трябва да е не по-рано от три месеца и не по-късно от два месеца преди изтичането на мандата на настоящия президент. Той изтича на 22 януари 2027 г.

Досега има само две официално обявени кандидатури за президентските избори. Тази на Илияна Йотова, която беше подкрепена от "Прогресивна България", и на председателя на БЗНС Николай Ненчев. Друго спрягано име е на бившия служебен премиер Андрей Гюров, но засега не е потвърдено официално.

Спекулираше се и с името на генерал-майор Николай Русев, но преди дни самият той категорично отрече да се кандидатира или "да го кандидатират" за президент или вицепрезидент.

Върти се и името на професор Даниел Вълчев. То беше споменато от депутата от ГЕРБ Владислав Горанов. Вълчев обяви, че би участвал в изборите за президент единствено като граждански кандидат. Той коментира още, че не е водил и няма да води разговори с партии да бъде издигнат като техен кандидат.

В центъра и вдясно все още няма издигната кандидатура. Ясно е защо се бавят - ГЕРБ искат общ кандидат, но от ПП и ДБ се дърпат.