"Прогресивна България": Критиците ни са лъжци и долни манипулатори

Прецедент - председател наказа депутат за декларация

Като "лъжци и манипулатори" виждат критиците си от "Прогресивна България". Така те опрледелиха опонентите си в декларация от името на парламентарната група.

"Критиките през първите три месеца на управлението са безпрецедентни. Те са толков ожесточени и интензивни и валят от всякъде, че човек лесно може да се заблуди, че са основателни. Но всички, за които фактите имат значение, трябва да знаят, че огромната част от тези критики стъпват на невярна информация. Всъщност на откровени фалшификации", каза Стоян Тричков.

Като внушения той определи критиките за бюджета, твърденията, че даваме пари за Украйна, както и липсата на пари за детската болница. Обясни, че 17-те млн. евро в бюджета за Украйна всъщност вече за похарчени от предното правителство - служебното на Андрей Гюров, както и че през 2026 г. няма да има нужда от допълнително пари за детската болница.

"Вижте кои са онези, които предствят разказа за това колко сме лоши, как оставяме децата на България без лечение, как сме гласували против болницата, вижте кои са тези хора. Те не са се объркали, те са лъжци и долни мнипулатори", каза още Тричков. Нататък обясни, че същите социолози, които са очаквали 20% за ПБ на изборите, сега обясняват по студиата, че доверието към Румен Радев спада. Закани се, че скоро България ще тръгне "напред и нагоре" и тогава никой няма да вярва вече на лъжците.

Думите му разгневниха опозицията. Проф. Костадин Ангелов от ГЕРБ и Йордан Иванов от ДБ поискаха наказание за Тричков. Акад. Николай Денков призова управляващите да не използват такъв неприемлиев език от трибуната.

Накрая Тричков наистина получи наказание и така предизвика прецедент - председателят да накаже някого заради декларация. По правилник не те се коментират. Сега обаче той не само получи забележка, но и то от съпратиец. Михаела Доцова припомни, че при встъпването си в длъжност обещ спазвне на правилника и законите, ккто и на добрия тон. Така Тричков стана първия наказан в 52-ото народно събрание.