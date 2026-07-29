Родопско село плаши шофьорите с чучела на полицаи по пътя Смолян - Пловдив

Две фигури на полицаи в униформи стряскат шофьорите по главния път Смолян - Пловдив край село Наречен. Манекените, облечени в полицейски униформи и почти в човешки ръст, са подпрени на предпазната ограда край пътя.

Според местните жители фигурите вършат добра работа и карат шофьорите да намалят скоростта. Проблемът обаче е, че униформите и полицейските атрибути, изложени на слънце, дъжд и сняг, с времето избледняват и променят цвета си. Така по-опитните джигити по пътя бързо се ориентират, че става въпрос за примамка.

Натовареният път разсича малкото родопско село на две. Част от къщите са буквално долепени до пътното платно. Хората споделят, че е истинско изпитание да преминеш от едната част на селото до другата заради профучаващите с висока скорост автомобили.