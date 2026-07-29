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Пиянски скандал и стрелба в благоевградски квартал

Тони Маскръчка

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Разследват скандал и стрелба с газов пистолет в Благоевград. СНИМКА: Pixabay

Пиянски скандал и стрелба в благоевградски квартал разследват полицаите. Образувано е досъдебно производство за закана с убийство.

Около 22:00 часа във вторник в местността „Под Черквата" в района на гр. Благоевград е възникнал скандал между 43-годишен благоевградчанин, 57-годишен от с. Дренково и 34-годишен мъж от гр. Рила. При разправията е произведен изстрел с газов пистолет и са отправени заплахи за живота и здравето към 34-годишния мъж от гр. Рила. Прие инцидента няма пострадали хора.

Тримата мъже за задържани със заповед за задържане до 24 часа.

Разследват скандал и стрелба с газов пистолет в Благоевград. СНИМКА: Pixabay

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