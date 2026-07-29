Румен Радев: Започва разплитането на голяма политическа корупция

МВР ще продължи борбата, въпреки пречките на прокуратурата

Правителството чисти мините около "Лукойл" - ред е на арбитражния иск за 3 млрд. евро

Детска болница ще има. Тя е приоритет! Има 47 млн. евро и ще излезем от тази правна каша, обеща премиерът на родителите

Разплитане на голямата политическа корупция, която изпразни хазната, въпреки съпротивата на прокуратурата. Това обеща премиерът Румен Радев преди заседанието на Министерския съвет.

Повод за острите му думи бе опитът на прокуратурата да върне делото срещу изпълнителния директор и служители на ВиК-Бургас от София обратно в Бургас.

"Обществото ни отдавна очаква справедливост за грабежа, но за да се случи това, прокуратурата поне не трябва да пречи, а тя напоследък прави точно обратното - колкото по-активно работят МВР и службите за разкриване на крупни корупционни престъпления, толкова повече тя ги възпрепятства." Това каза в началото на заседанието на Министерския съвет премиерът Румен Радев.

И припомни, че в началото на месеца арестуваха служители на ВИК- Бургас заедно с изпълнителния директор.

"В хода на разпитите се получиха интересни признания за злоупотреби със стотици милиони левове, които са изтичали към партийни каси и още по-важно - към национално известни фигури. Това е сериозен шанс да започне разплитането на голямата политическа корупция. И съвсем правилно МВР, спазвайки закона, отнася този случай към Софийска градска прокуратура, защото има лица с имунитет. Но тук започват и проблемите, защото след протакане и консултации на най-високо ниво се решава случаят да се изпрати обратно в бургаската прокуратура, но делото пътува една седмица. Първи, втори, трети определен наблюдаващ прокурор - отвод. В момента делото виси и е почти смачкано. В същото време служителите на ВИК-Бургас се разхождат свободно, а на всички ни е ясно, че са подложени на натиск от същите тези национално известни публични фигури и вече се разколебават и започват да се отричат от първоначалните показания", разказа още Радев.

"А мотивите за отвода също са интересни - обвързаност с обвинените лица. Затова е интересно кой е работодателят на тези хора - държавата или организираната престъпност. Такова бламиране на системата могат да си позволят само хора, които са или силно уплашени, или силно зависими. Не искам да вярвам, че това е лицето на българската прокуратура. Това се случва в навечерието на избор на нов ВСС, който трябва да покаже дали съдебната власт е готова да се освободи от зависимостта на миналото. Затова ние няма да правим компромис, че този избор ще служи на обществото, а не на партийни интереси", каза още Радев.

Въпреки съпротивата на прокуратурата - МВР и службите ще работят още по-усилено за разплитане на голямата политическа корупция, която изпразни хазната и доведе до разруха и бедност.

И припомни 30-секундния закон за "Лукойл", с който в края на миналата година беше ограничена възможността за търговия с петрол с дружества, регистрирани в Швейцария. Преди месец правителството решило и този проблем. Припомни, че срещу държавата бе заведен арбитражен иск за 3 млрд. евро. Надявам се да обезвредим и тази мина, каза още Радев. Вчера на първо четене в комисия мина изменение в закона за нефт и нефтени продукти, с който се гарантира работата на всички дружества в "Лукойл".

Премиерът Радев опроверга обвиненията, че Националната детска болница не е приоритет за правителството. "Тя наистина е национален приоритет, а не нескопосано средство за политически атаки. Ще излезем от тази правна каша, ще върнем контрола и ще изградим тази болница", обеща той на родителите.

И обясни, че в Здравната инвестиционна компания за детска болница има 47 млн. евро, така че няма нужда да се залагат повече средства в бюджета. А тези, които управлявали досега, така и не разбрали по каква схема се изгражда болницата и къде са парите. Припомни, че откакто Гълъб Донев, като служебен премиер, определи терен, нищо друго не е свършено - няма проект, разрешително за строеж, избран строител.