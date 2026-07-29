Откриха две ниви с канабис

Две ниви с канабис са открити в района на Сандански и Петрич. Около 160 канабисови растения с общо тегло около 71,54 килограма са открити и унищожени през вчерашния ден от криминалисти при РУ-Сандански и РУ-Петрич.

Около 130 от растенията с общо тегло около 68 килограма били засадени в обособена нива в землището на с. Илинденци, общ. Струмяни, а 30 от тях с общо тегло около 3,540 килограма - в обезлесен участък в землището на с. Богородица, общ. Петрич.

По случаите са образувани досъдебни производства. Работата продължава, за да се открие кой е стопанинът на нивите, който се е грижил за растенията.