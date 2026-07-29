ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Жена на 62 г. почина в болницата в Търговище след ...

Времето София 24° / 24°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23301258 www.24chasa.bg

Откриха две ниви с канабис

Тони Маскръчка

1380
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Нива с канабис. СНИМКА: Архив МВР

Две ниви с канабис са открити в района на Сандански и Петрич. Около 160 канабисови растения с общо тегло около 71,54 килограма са открити и унищожени през вчерашния ден от криминалисти при РУ-Сандански и РУ-Петрич.

Около 130 от растенията с общо тегло около 68 килограма били засадени в обособена нива в землището на с. Илинденци, общ. Струмяни, а 30 от тях с общо тегло около 3,540 килограма - в обезлесен участък в землището на с. Богородица, общ. Петрич.

По случаите са образувани досъдебни производства. Работата продължава, за да се открие кой е стопанинът на нивите, който се е грижил за растенията.

Нива с канабис. СНИМКА: Архив МВР

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание