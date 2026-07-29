Полицията в Стара Загора разследва дали се е самоубил мъж на 22 години

На 28.07.2025 г., в 12:16 ч., във Второ РУ - Стара Загора е получено съобщение за намерено безжизнено тяло на мъж в близост до жилищна сграда в квартал "Трите чучура - север" на града, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР. При извършения оглед е установено, че тялото е на 22-годишен мъж с огнестрелна рана в областта на главата, а в близост до него се е намирал пистолет.

Във Второ РУ - Стара Загора е образувано досъдебно производство. Работата по изясняване на всички факти и обстоятелства по случая продължава под ръководството на Окръжна прокуратура - Стара Загора.