Пиян и без книжка подкара нерегистрирана кола

Пиян, без книжка подкара нерегистрирана кола. Във вторник дупнишки полицаи са установили и задържали 47-годишен мъж. Той е управлявал нерегистриран лек автомобил „Опел" в града. При проверката се оказало, че водачът е неправоспособен и е управлявал след употреба на алкохол. Дрегерът е отчел резултат 1.72 промила.

Шофьорът е отказал да му бъде взета кръв за анализ. Автомобилът е иззет на паркинг на РУ Дупница с протокол за доброволно предаване.Бързо полицейско производство е образувано по случая, уведомена е прокуратурата.