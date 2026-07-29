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Пиян и без книжка подкара нерегистрирана кола

Тони Маскръчка

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Дрегер за наличие на алкохол в кръвта

Пиян, без книжка подкара нерегистрирана кола. Във вторник дупнишки полицаи са установили и задържали 47-годишен мъж. Той е управлявал нерегистриран лек автомобил „Опел" в града. При проверката се оказало, че водачът е неправоспособен и е управлявал след употреба на алкохол. Дрегерът е отчел резултат 1.72 промила.

Шофьорът е отказал да му бъде взета кръв за анализ. Автомобилът е иззет на паркинг на РУ Дупница с протокол за доброволно предаване.Бързо полицейско производство е образувано по случая, уведомена е прокуратурата.

Дрегер за наличие на алкохол в кръвта

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