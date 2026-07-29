Кметове от Община "Марица" алармират: Има сериозна опасност река Струма да прелее

Установени са затлачени участъци, израснала растителност, паднали дървета и сериозни изменения в течението на реката

Кметовете на Калековец и Трилистник в Община "Марица" алармират за сериозна опасност от наводнения заради компрометираното състояние на река Стряма. По думите им непочистеното речно корито, липсата на поддръжка и бездействието на институциите поставят в огромен риск жителите на двете села.

Преди 10 дни междуведомствената комисия е установила затлачени участъци, израснала дървесна и храстова растителност, паднали дървета и сериозни изменения в течението на реката, които ограничават проводимостта на коритото и увеличават опасността от разливи. Кметът на Трилистник Мирчо Петров заяви, че въпреки многобройните проверки и обещания, реални действия не са предприети.

"Въпреки последната проверка от експерти на Областна администрация, Басейнова дирекция и Напоителни системи сме притеснени, че за пореден път всичко ще остане само на хартия. Трилистник се наводнява от района на Калековец, който е само на два километра от селото. Водата достига при нас за около два часа. При нас реката е почистена, но само на два километра нагоре по течението всичко е обрасло и заприличало на джунгла", заяви той. И допълни, че проблемът се повтаря от години.

Кметът настоява държавата незабавно да започне почистване на речното корито.

Сериозни опасения изрази и кметът на Калековец Георги Вълков. Той предупреждава, че при скъсване на компрометираните диги последствията могат да бъдат катастрофални както за Калековец, така и за Трилистник. Преди 10 дни е изпратил писмо, подкрепено с видеа и снимки, до министър-председателя, министъра на земеделието, Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" и „Напоителни системи".

„Най-важното е институциите да се задействат. Не искаме да се повтори бедствието отпреди няколко години, когато в Трилистник бяха наводнени над 120 къщи. Ако дигите се скъсат, ще бъде залят и Калековец", заяви Вълков.

Кметът на Община Марица Димитър Иванов също е категоричен, че са необходими незабавни действия, за да се предотвратят нови бедствия.

През 2022 г. на 3 септември река Струма преля заради скъсана дига край Калековец и засегна над 120 домакинства в Трилистник. Вълната заля селото със страшна сила, помете огради, мрежи и къщи. Бяха евакуирани над 100 души.