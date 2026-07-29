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9-годишен падна от електрическа тротинетка в Бяла Слатина, в болница е

Валери Ведов

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Тротинетка Снимка: pixabay

Момче на 9 години паднало от електрическа тротинетка в Бяла Слатина вчера следобед, съобщиха от полицията. Детето загубило контрол над тротинетката и паднало на тротоар, по който карало.

Очевидци веднага помогнали на момчето и подали сигнал на спешния телефон 112. На мястото на инцидента била пратена линейка, отзовал се и екип на полицията.

Вследствие на падането малолетния е с хематом в тилната част на главата и много охлузвания по тялото. Медиците в Бяла Слатина оказали помощ на детето, а после било пратено за лечение във врачанската болница. По случая е започнато и досъдебно производство.

Тротинетка Снимка: pixabay

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