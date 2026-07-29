ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Жена на 62 г. почина в болницата в Търговище след ...

Времето София 24° / 24°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23301617 www.24chasa.bg

Дете е с тежки травми след падане от електрическа тротинетка в Разград

484
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Превозването на втори човек с електрическа тротинетка не е предвидено от производителя и значително увеличава риска от загуба на контрол и тежки наранявания при падане. Снимка: Архив

13-годишно дете е настанено в болница с тежки травми след инцидент с електрическа тротинетка в Разград, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Сигналът за произшествието е подаден късно снощи на телефон 112. Инцидентът е станал в района на блок 19 в жилищен комплекс „Орел", където на място са изпратени екипи на полицията и Центъра за спешна медицинска помощ.

По първоначални данни 14-годишно момче е управлявало индивидуално електрическо превозно средство, като е превозвало 13-годишно дете. По време на движението водачът е изгубил контрол над тротинетката, вследствие на което двамата са паднали на пътното платно.

14-годишният водач е получил охлузни рани и няма опасност за живота му. Пострадалото 13-годишно дете е транспортирано за лечение в болница във Варна с фрактури на черепа и раменната става, както и с хематом в мозъка, пише БТА.

По случая е образувано досъдебно производство.

Превозването на втори човек с електрическа тротинетка не е предвидено от производителя и значително увеличава риска от загуба на контрол и тежки наранявания при падане. Снимка: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание