Дете е с тежки травми след падане от електрическа тротинетка в Разград

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13-годишно дете е настанено в болница с тежки травми след инцидент с електрическа тротинетка в Разград, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Сигналът за произшествието е подаден късно снощи на телефон 112. Инцидентът е станал в района на блок 19 в жилищен комплекс „Орел", където на място са изпратени екипи на полицията и Центъра за спешна медицинска помощ.

По първоначални данни 14-годишно момче е управлявало индивидуално електрическо превозно средство, като е превозвало 13-годишно дете. По време на движението водачът е изгубил контрол над тротинетката, вследствие на което двамата са паднали на пътното платно.

14-годишният водач е получил охлузни рани и няма опасност за живота му. Пострадалото 13-годишно дете е транспортирано за лечение в болница във Варна с фрактури на черепа и раменната става, както и с хематом в мозъка, пише БТА.

По случая е образувано досъдебно производство.