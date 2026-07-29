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Жена загина в катастрофа край Омуртаг

Ваньо Стоилов

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Жена загина в катастрофа край Омуртаг, съобщиха от ОДМВР в Търговище. 

Инцидентът е станал във вторник следобед на главния път София - Варна, при 211-ия км. 

41-годишен мъж е предприел неправилно изпреварване и се е ударил в насрещното в кола, шофирана от 23-годишен мъж.

Жената е пътувала в колата на неправилно изпреварващия шофьор. Тя е откарана в болницата в Търговище с фрактури. По-късно състоянието ѝ се е влошило и тя е починала. 

Водачите на двата автомобила са тествани за евентуална употреба на алкохол и на наркотични вещества. Пробите им са отрицателни. По случая е образувано досъдебно производство по описа на РУ-Омуртаг.

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