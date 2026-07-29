"Възраждане" търси помощ от Радев, за да обжалва решение за смяна на пола на ВКС

"Възраждане" търсят подкрепа от "Прогресивна България" за жалба до Конституционния съд срещу решението на ВКС да разреши на четирима души да сменят пола си по документи. За конституционна жалба са нужни 48 подписа, а Костадин Костадинов има само 12 депутати.

Решението на ВКС от миналата седмица е въз основа решение на Съда на Европейския съюз. "Възраждане" вече са изготвили искането си до "Прогресивна България". Костадинов обясни, че са се обърнали само към тях, тъй като не комуникират с ГЕРБ и ДПС, а ПП и ДБ не биха ги подкрепили.

"Критично важно е за бъдещето на нашата република ясно да разграничим националния суверенитет от наднационалните институционални рамки, в които той се унищожава. С това решение на ВКС България престава да има своя конституция", каза Костадинов. В основния закон пише, че има само два пола.