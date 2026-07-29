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Задържаха единия шофьор от катастрофата с два камиона на Северната тангента

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гл. инспектор Лъчезар Близнаков Кадър: БНТ

Няма пострадали при катастрофата между два тежкотоварни камиона на Северната скоростна тангента в София, съобщи главен инспектор Лъчезар Близнаков от Главна дирекция „Национална полиция" . По случая единият от шофьорите е задържан.

По първоначални данни единият камион е спрял поради техническа неизправност в дясната лента за движение, като е заемал част и от другата лента. Участъкът, където е станал инцидентът, е в завой, а по това време все още е било тъмно. Поради ограничената видимост водачът на приближаващия тежкотоварен автомобил не е успял да забележи навреме спрелия камион и го е ударил отзад, обясни Близнаков.

Катастрофата е станала около 5:30 часа. Вследствие на удара ремаркето на единия камион се е преобърнало.

От МВР потвърдиха, че при инцидента няма пострадали, пише БТА. След няколкочасова работа на аварийните екипи и разчистване на пътното платно движението по Северната тангента беше възстановено малко след 11:00 часа.

гл. инспектор Лъчезар Близнаков Кадър: БНТ

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