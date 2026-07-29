Пиян шофьор с "Тесла" помете 4 паркирани коли в София

47-годишен мъж с 2,71 промила алкохол в кръвта е блъснал с автомобила си „Тесла" 4 паркирани коли в София снощи. Привлечен е към наказателна отговорност от прокурор при Софийска районна прокуратура.

На 28 юли 2026 г. около 0,10 часа, обвиняемият Л.К. шофирал лек автомобил марка „Тесла" по ул. „Цар Иван Асен II" в София. Той ударил четири паркирани автомобила. Пристигналите на място полицаи, тествали с „Дрегер 7510" Л.К., който показал, че обвиняемият е управлявал лекия автомобил с концентрация на алкохол в кръвта си 2,71 промила.

По случая се води досъдебно производство за престъпление, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода" от 1 до 3 години и с глоба от 1000 до 5000 лева, съобщават от Софийска районна прокуратура.

Предвид високата обществена опасност на деянието, обвиняемият е задържан за срок до 72 часа. Шофьорската му книжка е отнера и в случай, че бъде признат за виновен по повдигнатото му обвинение, ще трябва да заплати 53 000 евро в ползва на държавата, които са равностойността на колата.

Днес наблюдаващ прокурор внесе искане в Софийски районен съд за определяне на мярка „задържане под стража" спрямо Л.К.