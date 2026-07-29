Корабът на „Грийнпийс“ Arctic Sunrise акостира във Варна в защита на Черно море

Ледоразбивачът Arctic Sunrise на международната природозащитна организация „Грийнпийс" ще пристигне във Варна през август като част от кампания, посветена на опазването на Черно море и уязвимите морски екосистеми. Това съобщиха от „Грийнпийс" – България.

Корабът ще отвори врати за посетители на 7 и 8 август, когато гражданите ще могат да се срещнат с капитана и част от международния екипаж, както и да научат повече за инициативите на организацията в защита на океаните и климата.

Посещението е под мотото „Живо Черно море без нефт и газ" и ще включва срещи с журналисти и дискусии, посветени на бъдещето на Черно море.

От „Грийнпийс" определят Черно море като една от най-уязвимите морски екосистеми заради индустриалния натиск, риска от замърсяване с петролни продукти, добива на изкопаем газ и последиците от климатичните промени.

„Черно море е твърде ценно и чувствително, за да бъде превръщано в мазутен коридор и поле за нов добив на нефт и газ", заяви директорът на „Грийнпийс" – България Меглена Антонова.

Построен за работа в полярни условия, Arctic Sunrise е част от флота на „Грийнпийс" от 1995 г. През годините корабът участва в десетки международни експедиции, научни изследвания и кампании за документиране на замърсяването на океаните, последиците от климатичните промени и опазването на морското биоразнообразие.

Посетителите ще могат да разгледат кораба на 7 август от 16:00 до 20:00 часа, както и на 8 август от 10:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 18:00 часа, пише БТА.

По време на визитата във Варна „Грийнпийс" – България ще постави началото и на инициативата „Градове без газ", която насърчава общините да инвестират в енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници вместо в изграждането на нова газова инфраструктура.