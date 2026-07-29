Почина актрисата Живка Ганчева-Жужа

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Актрисата Живка Ганчева-Жужа (1951–2026), една от емблематичните фигури на Младежкия театър, почина. Тъжната новина съобщиха от театъра.

Първата ѝ сценична роля е в спектакъла „Унижените и оскърбените" по Фьодор Достоевски с режисьор Вили Цанков през 1961 г. Последната ѝ поява на сцената е в постановката „Аз, Фойербах" от Танкред Дорст, режисирана от Владимир Люцканов, през 2019 г.

В продължение на близо шест десетилетия Живка Ганчева посвещава творческия си път на Младежкия театър, където се утвърждава като една от най-разпознаваемите актриси в трупата.

„Жужа, както всички я наричаха, беше артистична стихия на сцената, независимо каква роля играеше", посочват в своето послание от Младежкия театър.

Сред запомнящите се спектакли с нейно участие са „С коня ход напред или почти комедия" (1969), „Сезонът на големите дъждове" (1970), „Пътешествие в джунглите" (1971), „Приключение на тавана" (1971), „Лют звяр" (2001), „Тартюф" (2003), „Умник над умници, юнак над юнаци" (2004) и „Страхотни момчета".