България изрази съболезнования след разрушителното земетресение в Япония

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Министерството на външните работи изрази съболезнования към близките на загиналите при мощното земетресение, разтърсило Япония.

„Нашите мисли са с хората в Япония, засегнати от опустошителното земетресение. Изказваме съболезнования на онези, които са загубили близки, и пожелаваме бързо възстановяване на ранените, както и успех на спасителните операции", написаха от МВнР в публикация в социалната мрежа X.

По последни данни на японските власти, цитирани от Франс прес и БТА, най-малко 13 души са загинали при бедствието. Съобщава се още за най-малко седем тежко ранени и 29 души с по-леки наранявания.

Вследствие на силния трус над 9000 души са били евакуирани и временно настанени в убежища. По информация на говорителя на японското правителство Минору Кихара общо 9186 души са подслонени в 506 евакуационни центъра, разположени в пет префектури.