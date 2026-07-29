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Атанас Пеканов: Щяхме да загубим 800 млн. евро

Албена Арабаджиева

[email protected]

Цветелина Стефанова

[email protected]

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Атанас Пеканов

Правителството взе решение за приемане на план за действие за спасяване на парите по европейската оперативна програма "Развитие на регионите. Това каза вицепремиерът Атанас Пеканов след заседанието на Министерски съвет. 

Става въпрос за ресурс от над 3 млрд. евро, по които не е имало напредък през последните години. Пред нас стои опасността този ресурс безвъзвратно да бъде изгубен заради липса на визия и действия от предишните кабинети.

Ключово за днешното решение бяха стъпките ни с министър Иван Шишков последните седмици за прекратяване на една опорочена процедура за малките и средни предприятия в Стара Загора. Става въпрос за процедура, която е с ясни индикации, че е била нагласена, манипулирани са оценките и критериите, по които са оценявани проектите по време на кабинета "Желязков". Това ни беше казано още през първите дни на новия кабинет през май, обясни Пеканов.

"ЕК ясно ни заяви - нито едно евро няма да ви дадем по тази опорочена процедура. Ние направихме и вътрешен одит, той показа същото - нагласяне на критериите. Разговаряхме и с бизнеса. За част от бизнеса е ясно какво се е случвало и затова беше прекратена. Процедура за 127 млн. евро, които щяха да отидат до близки на кабинета "Желязков" фирми. Тази опорочена процедура е прекратена, а парите ще бъдат спасени", каза Пеканов.

Той обясни, че ще има нова процедура с нови критерии.

Вицепремиерът обясни, че спасителният план включва различни мерки, за да се забърза програмата.

"До момента програмата е на едно много ниско ниво на изпълнение. Минали са 5 г., а до момента са договорени едва около 50% от средствата и са разплатени под 10%. До края на тази година България трябва да заяви към ЕК изпълнени разходи в размер на 800 млн. евро. Всъщност, ако ние днес не бяхме приели този план, щяхме да загубим тези 800 млн. евро", каза Атанас Пеканов.

Атанас Пеканов

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