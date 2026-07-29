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Тийнейджър открадна кутия с дарения за болен мъж в Пазарджик

Диана Варникова

[email protected]

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Полицейска кола Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

Криминалисти от РУ-Пазарджик установиха и задържаха тийнейджър, извършил кражба на кутия за дарения. Това съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в града Мирослав Стоянов.

В полицейското управление постъпил сигнал за извършена кражба на кутия за дарения, поставена в подкрепа на млад мъж със сериозно заболяване.

С работата по случая се заели служители от сектор „Криминална полиция" при полицейското управление в областния град. Не след дълго органите на реда установили, че автор на посегателството е 18-годишен жител на Димитровград.

Полицаите са предприели действия по изясняване съпричастността на младежа и към други посегателства, извършени на територията на града и съседните населени места. По случая се води преписка, която ще бъде докладвана на прокуратурата.

Полицейска кола

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