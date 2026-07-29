Община Петрич дарява 17 язовира на държавата

Община Петрич ще прехвърли безвъзмездно на държавата на 17 язовира, които са общинска собственост. Такова е предложението на кмета Димитър Бръчков, което ще бъде гласувано на предстоящата сесия на Общинския съвет. Водоемите са в землищата на селата Габрене, Старчево, Скрът, Ключ, Коларово, Яворница, Камена и др.

Общината е собственик на 53 броя водоема (язовири), като голяма част от тях са изградени преди повече от 30 години. Като собственик Община трябва да ги поддържа в изправно техническо състояние. "През дългите години на ползване хидротехническите съоръжения са амортизирани, което е предпоставка за нарушения в правилната им експлоатация и поддържане. Проектирането и изпълнението на ремонтните работи на язовирите, с които да се възстанови и поддържа техническото им състояние в изправност, изисква значителен финансов ресурс, какъвто Общината не може да осигури за големия брой водоеми, които са общинска собственост", се казва в мотивите към предложението на кмета.

Контрол по изправността на язовирите се осъществява от Държавната Агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) - Главна Дирекция „Надзор на

язовирните стени и съоръженията към тях". При регулярните проверки се правят предписания на Общината за дейности за постигане на изправност на проверените язовири. Ежегодно в изпълнение на тези предписания се изразходват значителни средства за косене, сечене, премахване на храстовидна и дървесна растителност по откосите и стените, за ремонт на язовирни стени, преливници и изпускателни кранове. Голяма част от водоемите са престанали да съществуват, разрушени са и не се използват като такива. Ако останат в собственост на

общината, за провеждане на процедурата за извеждането им от експлоатация ще е необходимо отново влагане на средства за изготвянето на проектната документация.

Освен значителните разходи необходими за ремонти и поддържане на язовирите в изправност, е необходимо да се обърне внимание и на факта, че Общината не разполага с необходимият човешки и технически ресурс за изпълнение на дейностите по поддръжка на тези

хидротехнически съоръжения.

В Закона за водите е предвидена възможност язовирите да бъдат предадени безвъзмездно на Държавата.

Областният управител се произнася със заповед за приемане или отказ от дарението в едномесечен срок от получаването на решението на общинския съвет с

приложените към него документи и уведомява кмета на общината, изпълнителния директор на Държавно предприятие "Управление и стопанисване на язовири" и

министъра на икономиката, инвестициите и индустрията.

Прехвърлянето на собствеността се извършва чрез договор за дарение, сключен между кмета на общината и областния управител.