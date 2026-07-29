Проект на Сдружение „Модерен свят" съхранява църковното наследство на Русе в дигитален архив

Кметът на община Русе Пенчо Милков проведе среща с представители на Сдружение „Модерен свят", което реализира проекта „Род и памет – дигитална консервация и културна интерпретация на духовното наследство на Русе". Основната цел на инициативата е да съхрани и дигитализира ценното църковно архивно наследство на града, превръщайки го в достъпен и защитен дигитален ресурс за бъдещите поколения. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

По време на срещата председателят на Управителния съвет на сдружението Кирил Кирилов, историкът Красимир Кънчев и Велизар Великов – екскурзовод в Регионалния исторически музей в Русе, представиха постигнатия напредък, като съобщиха, че към момента голяма част от архивния фонд вече е дигитализиран. Те изразиха благодарност към Русенската света митрополия и Негово Високопреосвещенство Русенския митрополит Наум за оказаното съдействие при реализирането на инициативата. Работата обхваща обработката и дигиталното съхраняване на ценни документи, които разказват историята на поколения русенци и представляват богат исторически ресурс за историци, изследователи и всички, които търсят своите родови корени. Екипът работи и по систематизирането на архивите, така че информацията да бъде лесно достъпна и полезна както за научната общност, така и за гражданите.

Представителите на Сдружение „Модерен свят" споделиха, че инициативата се е родила от общата им любов към историята, музейното дело и културното наследство на Русе. Именно желанието да бъде съхранена паметта на града и да се даде нов живот на ценните архивни документи ги е обединило в тази кауза. По думите им проектът е насочен не само към опазването на документите, но и към превръщането им в достъпен източник на знание чрез съвременните дигитални технологии.

Кметът приветства усилията на екипа и подчерта обществената значимост на проекта. „Когато направим миналото достъпно, даваме възможност на повече хора да открият своите корени и да се почувстват част от историята на своя град. Това е инвестиция не само в опазването на архивите, но и в съхраняването на идентичността на Русе", заяви Милков. Той отбеляза, че подкрепата на Русенската света митрополия и Негово Високопреосвещенство Русенския митрополит Наум е ценен принос към каузата за запазването на духовната приемственост и историческото наследство на града.

По време на разговора беше обсъдено и предстоящото официално представяне на проекта, което ще се състои през септември. Тогава обществеността ще има възможност да се запознае с резултатите от мащабната работа по дигитализацията и с възможностите, които новият дигитален архив ще предостави за научни изследвания, образование и популяризиране на духовното и историческото наследство на Русе. В дългосрочен план платформата ще улесни достъпа до исторически източници и ще създаде нови възможности за проучване и популяризиране на местната история.

Проектът „Род и памет – дигитална консервация и културна интерпретация на духовното наследство на Русе" се реализира с финансовата подкрепа на Програма „Култура" на Община Русе.