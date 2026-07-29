Петър Стойчев и Костадин Костадинов почти се сбиха в парламента (Снимки)

Скандал между плувеца Петър Стойчев от "Прогресивна България" и лидера на "Възраждане" Костадин Костадинов прекъсна заседанието на парламента. Това се случи по време на дебатите за особения управител на "Лукойл", който чрез промени в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, ще има за задача да възстанови наблюдението върху корабното гориво и керосина.

През целия ден днес Костадинов отправя критики към управляващите и нарича премиера Румен Радев лъжец. Стойчев явно се изнерви на нападките към лидера си и отиде до мястото на Костадинов. Двамата явно са си разменили по няколко реплики, чу се как Костадинов казва: "Не ми викай така". Наложи се председателката Михаела Доцова да даде 30 минути за успокояване на страстите. Останалите депутати се скупчиха около тях и ги разтърваха заедно с квесторите Снимка: Румяна Тонева Снимка: Румяна Тонева Снимка: Румяна Тонева Снимка: Румяна Тонева Снимка: Румяна Тонева