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Петър Стойчев и Костадин Костадинов почти се сбиха в парламента (Снимки)

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Скандал между плувеца Петър Стойчев от "Прогресивна България" и лидера на "Възраждане" Костадин Костадинов прекъсна заседанието на парламента. Снимка: Румяна Тонева

Скандал между плувеца Петър Стойчев от "Прогресивна България" и лидера на "Възраждане" Костадин Костадинов прекъсна заседанието на парламента. Това се случи по време на дебатите за особения управител на "Лукойл", който чрез промени в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, ще има за задача да възстанови наблюдението върху корабното гориво и керосина.

През целия ден днес Костадинов отправя критики към управляващите и нарича премиера Румен Радев лъжец. Стойчев явно се изнерви на нападките към лидера си и отиде до мястото на Костадинов. Двамата явно са си разменили по няколко реплики, чу се как Костадинов казва: "Не ми викай така". Наложи се председателката Михаела Доцова да даде 30 минути за успокояване на страстите.

Останалите депутати се скупчиха около тях и ги разтърваха заедно с квесторите
Останалите депутати се скупчиха около тях и ги разтърваха заедно с квесторите Снимка: Румяна Тонева
Снимка: Румяна Тонева
Снимка: Румяна Тонева
Снимка: Румяна Тонева
Снимка: Румяна Тонева

Скандал между плувеца Петър Стойчев от "Прогресивна България" и лидера на "Възраждане" Костадин Костадинов прекъсна заседанието на парламента.
Останалите депутати се скупчиха около тях и ги разтърваха заедно с квесторите

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