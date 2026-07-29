ВСС започна дисциплинарка срещу апелативния прокурор на Пловдив

Прокурорската колегия на ВСС образува дисциплинарно производство срещу Тихомир Стоев. Той е шеф на Апелативната прокуратура в Пловдив. Членове на дисциплинарния състав са Йордан Стоев, Евгени Иванов и Светлана Бошнакова, която е председател и докладчик по казуса.

Преди десетина дни и.ф. главен прокурор Ваня Стефанова предложи на ВСС Стоев да бъде освободен от системата. Като причина за искането беше посочено, че са извършени нарушения. По случая в прокуратрата беше постъпило и писмо от правосъдния министър Николай Найденов. Беше направена и проверка от Инспектората към ВКП, резултатът от която бил доклад от 200 страници.

Преди седмици се разбра, че шефът на пловдивската полиция Васил Костадинов е подал сигнал за оказване на натиск от страна на прокурора Тихомир Стоев. Това бе потвърдено и от вътрешния министър Иван Демерджиев, който обясни, че магистратът отправял заплахи и настоявал съпругата му да бъде назначена на точно определена длъжност в МВР. Стоев пък отрича обвиненията. Той заяви, че не е оказвал натиск и обяви, че ще съдейства на проверката.