Над 200 кандидатстваха за второто издание на програмата „Фабрика за бъдещи таланти“

В „Агрополихим“ започна второто издание на „Фабрика за бъдещи таланти“ – програма, която е част от дългосрочния ангажимент на компанията да подкрепя развитието на млади специалисти и да създава възможности за тяхната професионална реализация.

„Фабрика за бъдещи таланти“ стартира на 1 юли. Стажантската програма продължава до 31 август, а практикантската – до 31 декември. Сред участниците са настоящи студенти и наскоро завършили ученици от български и чуждестранни учебни заведения, сред които Техническия университет – Варна, Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“, Университета на Вирджиния в САЩ, Университета за приложни науки в Утрехт, Нидерландия, и Природо-математическата гимназия „Св. Климент Охридски“ в Силистра.

Паралелно с второто издание на „Фабрика за бъдещи таланти“ стартира и традиционната производствена практика за ученици в дружествата от групата на „Агрополихим“, която се проведе в рамките на две седмици. В нея участваха 18 ученици от ПГХ и ХВТ „Д. И. Менделеев“, СУ „Васил Левски“ в Девня, ПГКМКС „Акад. Благовест Сендов“ и ПГИТ „Д-р Иван Богоров“.

Компанията развива дуално обучение

с Професионална гимназия по химични и хранително-вкусови технологии "Менделеев" в специалностите "Неорганични и електрохимични процеси" и „Лабораторен контрол в химични, хранителни и биотехнологични производства“. Паралелките са част от проекта "Надграждане на връзката на образованието с пазара на труда чрез разширяване на обучение в ПОО". Срокът на обучението е 5 години. Дуалната форма на обучение с изучаване на английски език в гимназията "Менделеев" съчетава теоретична и практическа подготовка с възможността за работа в реална работна среда в завода на компанията.

"Агрополихим" участва с проект за дуално обучение и в девненската гимназия "Васил Левски". Паралелките, подкрепяни от компанията, са в специалности „Автоматизация на непрекъснатите производства“ и „Електрообзавеждане на производството“.

Лидерът в торовото производство припознава подкрепата на професионалното образование като основен елемент от стратегията си за социална отговорност още от 2016 година. Тогава заедно с другите девненски заводи - „Девня Цимент“ и „Солвей соди“, и с подкрепата на община Девня, започва подготовката на кадри с профилирано образование. Специализираните паралелки следват учебния план STEM (наука, технологии, инженеринг и математика), който обхваща 4-те принципа, идентифицирани като ключови в образованието на 21. век: творчество, сътрудничество, критично мислене и комуникация.

Участвайки в програмата предприятия са ангажирани с оборудване на специализирани кабинети и лаборатории, осигуряването на учебници и учебни помагала, социални придобивки за учениците и стипендии за първите по успех, и най-важното - производствени и учебни практики в заводите при избрани специалисти.

Интересът към тазгодишното издание на "Фабрика за бъдещи таланти" в "Агрополихим" бе много голям. След подбор сред над 200 кандидатури, 12 стажанти и практиканти получиха възможност да станат част от екипа на компанията.

„Насочих се към стаж в „Агрополихим“, след като компанията ми беше препоръчана от мои познати в България. Когато започнах да се интересувам повече, разбрах, че това не е просто голям производител, а компания с международно присъствие и амбиция. Работата в такава среда ми даде увереност и ценен поглед върху индустрията“, казва Китка Иванова, студентка по специалност „Креативен бизнес“ в Университета за приложни науки в Утрехт, която провежда своя стаж в отдел „Комуникации и маркетинг“. По думите ѝ възможността да работи в компания с подобен мащаб е сред причините да обмисля професионалното си бъдеще в България след завършване на образованието си.

Подобна е и мотивацията на Адриан Хейли – четвъртокурсник в Университета на Вирджиния, който провежда стажа си в производствената дирекция на химическия завод. Работата му е пряко свързана със специалността му по химия и специализацията по физика, които изучава отвъд океана.

След официалното откриване на програмата участниците направиха първите си стъпки в работната среда на „Агрополихим“. През следващите седмици и месеци те ще се включат в работата на различни екипи, ще изпълняват реални задачи и ще трупат практически опит под ръководството на своите ментори. Освен работата по конкретни проекти, програмата включва обучения за развитие на поведенчески умения и групово задание, които ще подпомогнат както професионалното, така и личностното им развитие

„За нас „Фабрика за бъдещи таланти“ не е просто стажантска програма.

Тя е инвестиция в следващото поколение инженери, технолози, специалисти и лидери. Вярваме, че когато дадем на младите хора възможност да работят по реални проекти, с истински ментори, в модерна индустриална среда, те не просто придобиват знания – те започват да изграждат своето професионално бъдеще. Изключително радващ е фактът, че тази година интересът беше толкова голям – над 200 кандидати. Това е признание, че все повече млади хора виждат бъдещето си в българската индустрия и в компании като „Агрополихим“, коментира ръководителят на отдел „Човешки ресурси“ Гергана Колева.

През тази година в ролята на ментори се включват повече от 15 специалисти от „Агрополихим“ АД и други компании от нейната група - „Римакем“ ЕООД, „Зърнен терминал Варна Запад“ ЕАД и „Алифос България“ ЕООД. Със своя професионален опит и ангажираност те ще подпомагат участниците в първите им стъпки в реалната работна среда.