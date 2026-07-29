До 9 август приемат проектни предложения по Столична програма „Култура"

Очакват се качествени проекти с висока художествена стойност и значим обществен ефект

До 9 август продължава подаването на проектни предложения по Столичната програма „Култура" за 2027 г. Кандидатстването се извършва изцяло електронно чрез платформата kultura.sofia.bg. Това съобщиха от пресцентъра на Столична община.

Столичната програма „Култура" е основният инструмент на Столичната община за подкрепа на културния сектор. Чрез нея се финансират проекти с висока художествена стойност и значим обществен ефект, които развиват културния живот на София, създават нови публики и разширяват достъпа до изкуство и култура.

„През тази година отворихме Програма „Култура" за кандидатстване по-рано – в началото на лятото. С тази стъпка даваме по-голяма сигурност и предвидимост на културните организации и независимите артисти при планирането на техните дейности, както и възможност подкрепените проекти да започнат реализация още в първите месеци на 2027 г. Очакваме голям брой проектни предложения, но най-вече предложения с високо качество, силна художествена стойност и значим обществен ефект, които да допринесат за развитието на културната среда в града", заяви заместник-кметът на Столичната община по направление „Култура и туризъм" Ирина Дакова.

По думите ѝ културата има ключова роля за развитието на града и нейната сила се простира отвъд рамките на отделните културни събития и инициативи.

„Културата е мощен инструмент за промяна – тя създава пространства за срещи, провокира диалог, изгражда общности и допринася за по-жива, отворена и свързана градска среда. Затова за нас е важно да подкрепяме не просто голям брой инициативи, а качествени и устойчиви проекти, които оставят следа, достигат до различни публики и допринасят за развитието на София", подчерта Ирина Дакова.

По-ранното приключване на процедурата ще даде възможност на одобрените организации и творци да планират своевременно своите дейности и да започнат реализацията на проектите още в първите месеци на 2027 г.

Сред приоритетите на програмата са инициативи, които насърчават активното участие на гражданите в културния живот, работят с деца и млади хора, създават устойчиви партньорства и допринасят за развитието и социализацията на културното наследство на София.

Акцент е поставен и върху свързването на културното наследство със съвременното изкуство, културния туризъм и градската идентичност, както и върху присъствието на изкуството в публичната градска среда. Целта е София да затвърди позицията си като разпознаваема европейска културна дестинация и град, в който културата е активен двигател на развитието и промяната.

През 2027 г. Столичната програма „Култура" ще подкрепя проекти в направленията: театър; музика; танц, танцов театър и пърформанс; визуални изкуства; литература и четене; културно наследство и социализация; международни проекти и партньорства; както и „София – творчески град на киното" под егидата на ЮНЕСКО.