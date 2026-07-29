Прокуратурата отговори на Радев: По разследването за „ВиК Бургас“ няма лице с имунитет

Причината делото да бъде изпратено в Окръжната прокуратура в морския град, а да не е в столицата, е че след анализ на доказателствата не били открити и престъпления, извършени в София

Разследването за „ВиК Бургас", което днес дори беше коментирано в началото на правителственото заседание от премиера Румен Радев, се връща в морския град. Това става ясно от съобщение на Софийската градска прокуратура (СГП), която обяви, че го изпраща по компетентност на Окръжната прокуратура в Бургас.

По-рано днес премиерът Румен Радев обеща "разплитане на голямата политическа корупция, която изпразни хазната, въпреки съпротивата на прокуратурата". Думите му бяха именно заради делото срещу изпълнителния директор и служители на ВиК-Бургас от София обратно в Бургас.

"В хода на разпитите се получиха интересни признания за злоупотреби със стотици милиони левове, които са изтичали към партийни каси и още по-важно - към национално известни фигури. Това е сериозен шанс да започне разплитането на голямата политическа корупция. И съвсем правилно МВР, спазвайки закона, отнася този случай към Софийска градска прокуратура, защото има лица с имунитет. Но тук започват и проблемите, защото след протакане и консултации на най-високо ниво, се решава случаят да се изпрати обратно в бургаската прокуратура, но делото пътува една седмица. Първи, втори, трети определен наблюдаващ прокурор - отвод. В момента делото виси и е почти смачкано. В същото време служителите на ВИК-Бургас се разхождат свободно, а на всички ни е ясно, че са подложени на натиск от същите тези национално известни публични фигури и вече се разколебават и започват да се отричат от първоначалните показания", каза още министър-председателят.

Два часа по-късно и от прокуратурата коментираха казуса. От СГП уточниха, че прокуратурата е наблюдавала досъдебното производство. В рамките на разследването били извършени множество процесуално-следствени действия на територията на Бургас и Поморие.

Според събраните материали дружеството „ВиК Бургас" ЕАД е регистрирано в Бургас, а евентуалната вреда за него и предполагаемите престъпни деяния също са осъществени на територията на областта.

След анализ на доказателствата наблюдаващите прокурори са приели, че няма данни за престъпления от компетентността на Софийската градска прокуратура, включително такива, извършени от лица с конституционно установен имунитет или на територията на София.

"Поради това с постановление от 16 юли 2026 г. материалите по делото са изпратени по компетентност на Окръжната прокуратура в Бургас, която следва да извърши последваща преценка и да предприеме действия в рамките на предоставените ѝ от закона правомощия", посочват още от държавното обвинение.

От Софийската градска прокуратура заявяват, че осъществяват дейността си единствено въз основа на закона и при спазване на принципите на обективност, безпристрастност и независимост.

Бившият шеф на ВиК-Бургас бе арестуван в началото на месеца. Според разследващите Цветан Мирчев заедно със служителя Илчо Боев били свързани с плащане на над 300 хил. евро на фирма, която спечелила поръчка за почистване на сондажни кладенци. Дейностите не били извършени, но парите били платени. Разследването е започнало след сигнал от служител на ВиК-Бургас, който твърди, че е бил принуждаван да подписва документи с невярно съдържание. Малко преди акцията в Бургас пък бе задържан началникът на ВиК-дружеството в Несебър по сигнал за поискан подкуп.