Бургаският университет "Асен Златаров" с първи филиал - ще обучава медсестри в Добрич

В момента в България има около 30 хил. незаети места за медицински сестри, а над 50% от работещите в тази професия са на средна възраст над 50 години

Бургаският университет "Проф. д-р Асен Златаров" открива първият си филиал и ще обучава медицински сестри в Добрич. Това одобри днес Народното събрание единодушно със 176 гласа "за".

В Добрич вече има такова обучение - варненският медицински университет също има филиал в Добрич. Специалността месидицнска сестра обаче е защитена заради големия недостиг на кадри, затова и за нея е позволено да се дублират специалности. В новия филиал ще се обучават до 60 студенти. Вече е в ход процедурата прием на студенти, като първият випуск ще е с до 15 души. Болницата в града е готова да разкрие веднага 80 работни места.

"Това решение е венец на дългогодините усилия на много народни представители от Добрич от всички парламентарни групи. Това е доказателство, че образованието и здравеопазването не трябва да имат цвят", каза шефът на здравната комисия проф. Костадин Ангелов от ГЕРБ.

"Недостигът е от минимум 20 хиляди. За да може да се възстановява трудовата им активност, е необходимо годишно да влизат по 6000 нови кадри. Имаме държавна поръчка за хиляда, а от тях се изпълняват 600. Замислете се. Причината да няма достатъчно сестри не е липса на филиали. Чудесно е, че ще има още едно учебно заведение, въпросът е, че трябва да мотивираме хората да се запишат, да завършат, да останат в България и да упражняват тази достойна професя", каза д-р Александър Симидчиев от ДБ. Като основни проблеми той посочи заплатите и социалната реализаця.

Преди дебата в залата зам.-шефът на здравната комисия в парламента Георги Илиев и депутати от "Прогресивна България" дадоха специален брифинг, за да се похвалят, че изпълнявали обещанията си от предизборната кампания. И акцентираха на новия факултет - правело се заради дефицита на медицински сестри.

"Така ще дадем възможност на още едно място в България да обучава кадри за сектор здравеопазване", каза Илиев. Той посочи, че в момента в България има около 30 хил. незаети места за медицински сестри, а над 50% от работещите в тази професия са на средна възраст над 50 години. Така правителството на Румен Радев отговаря на изискваният да подсигури кадри за здравеопазването в България, натърти депутатът.

Илиев не даде подсказки кои ще са кандидатите за управител и подуправител на НЗОК - срокът за кандидатстване е до 12 август и все още не е ясно кои са те.