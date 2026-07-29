25-годишен е в критично състояние след катастрофата, затворила пътя Пловдив-Карлово

25-годишен е пътникът, пострадал при катастрофата между микробус и трактор, която ограничи движението по пътя Пловдив-Карлово тази сутрин. Той е настанен в болница в критично състояние, съобщиха от полицията.

Както "24 часа" вече писа, сигналът за инцидента е бил подаден около 6 ч. тази сутрин. Микробус застигнал и ударил отзад трактор, като пострадалият пътувал в буса. Произшествието стана в района на калояновското село Иван Вазово, а трафикът се пренасочваше през обходни маршрути. Около 12,30 ч. движението беше възстановено.