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25-годишен е в критично състояние след катастрофата, затворила пътя Пловдив-Карлово

24 часа Пловдив онлайн

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25-годишен е пътникът, пострадал при катастрофата между микробус и трактор, която ограничи движението по пътя Пловдив-Карлово тази сутрин. Той е настанен в болница в критично състояние, съобщиха от полицията. 

Както "24 часа" вече писа, сигналът за инцидента е бил подаден около 6 ч. тази сутрин. Микробус застигнал и ударил отзад трактор, като пострадалият пътувал в буса. Произшествието стана в района на калояновското село Иван Вазово, а трафикът се пренасочваше през обходни маршрути. Около 12,30 ч. движението беше възстановено. 

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