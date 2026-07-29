Младежи от ДБ подариха москвич на министър Стоянов

Стар автомобил "Москвич" опитаха да подарят на министъра на отбраната Димитър Стоянов младежките структури на „Да, България" и ДСБ. Дарът бе провокиран от "носталгията му по МиГ-29 и намеренията на правителството да бъдат закупени такива стари изтребители от Полша".

Затова младежите докараха пред Министерството на отбраната "Москвич" като припомниха, че това символът на съветската индустриална мощ и благополучие през 60-те и 70-те години на миналия век.

"Това е подарък за военния министър Димитър Стоянов, тъй като последната седмица всички разбрахме, че той е изявен соцносталгик и като такъв е редно в гаража си да има поне един "Москвич". Искахме да му подарим и един МиГ-29, но той е намерил последните останали бройки в Полша и сега иска да ги купи с нашите данъци", заяви Тодор Петров от "МлаДа България".

Младежите настояваха министърът да приеме колата, но да не купува МиГ-овете. Те отправиха призив Стоянов да осигури сигурност за българското небе без да прахосва парите на данъкоплатеца.

Преди дни стана ясно, че изпълнителната власт у нас има апетит към полските МиГ-29. Министерството на отбраната отричаше, че е искало да купи всички налични полски машини и твърдеше, че се интересува единствено от резервни части за ремонт на собствените съветски изтребители. Полша обаче ги опроверга и предупреди Украйна, че ако не побърза да се съгласи на сделка за тези самолети, те ще заминат към България.

Полша разполага с 14 изтребители МиГ-29, за които от дълго време води преговори с Украйна да й прехвърли срещу ноу-хау за дронове и технология за производството им. Украйна обаче не е доволна от техническото състояние на машините, които изискват голям ремонт.

Последната информация от военното министерство е, че то проучва възможности и е изпратило запитвания за придобиване на употребявани изтребители F-16 и JAS-39 Gripen заради забавянето на вторите F-16 за България.