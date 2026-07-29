Мамут "изплува" от река Дунав край Ряхово (Снимки)

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Критично ниското ниво на река Дунав край русенското село Ряхово разкри останки, за които се предполага, че са от мамут.

Местен жител вчера се натъкнал на необичайната находка по дъното на реката и подал сигнал, съобщава БНТ. Останките от мамута край русенското село Ряхово СНИМКА: Община Сливо поле

От Регионалния исторически музей в Русе потвърдиха информацията и уточниха, че са открити долна челюст, два бивника и ребро. Останките от мамута край русенското село Ряхово СНИМКА: Община Сливо поле

Очаква се утре сутринта на място да пристигне екип от експерти, който ще извади костите за последващо обследване. След анализите специалистите ще установят с точност произхода и възрастта на находката. Останките от мамута край русенското село Ряхово СНИМКА: Община Сливо поле

През 2012 г. учени откриха раменна кост на мамут, която е била запазена в нанос от баластра и льос край село Пиргово. За находката съобщил местен.

Мамутите са изчезнал род бозайници от разред Хоботни. Достигали до 5,5 m височина и тегло до 10 – 12 тона. Живели са в периода от плиоцена до холоцена, преди от около 4,5 милиона до 10 – 12 хиляди години в Европа, Азия и Северна Америка.

Те са членове на семейство Слонове (Elephantidae), което включва, освен мамутите, още и двата рода на съвременните слонове и техните предци. Съвременници са на праисторическия човек.

През годините находки от мамути са откривани у нас именно в Северна България и поречието на Дунав.