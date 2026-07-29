Детето на загиналия летец Дункин се нуждае от помощ за лечение

Малката дъщеричка на трагично загиналия военен пилот Венцислав Дункин от Разлог се нуждае от спешно лечение. Министерството на отбраната и Българската армия отправиха призив за помощ и съпричастност за каузата на малката Анастасия. Тя е едва на една година и шест месеца, но вече води най-трудната битка за своето здраве.

Анастасия е дъщеря на пилота от Военновъздушните сили капитан Венцислав Дункин, загинал при изпълнение на своя воински дълг на 13 септември 2024 г, и на старши лейтенант д-р Елеонора Димитрова, която всеки ден се грижи за живота на другите, а днес води най-трудната битка – за здравето на собственото си дете. Анастасия се роди три месеца след смъртта на баща си, загинал по време на тренировъчен полет в авиобазата "Граф Игнатиево", седмица преди да сключи граждански брак с любимата си Ели.

"След претърпян инсулт малката Анастасия се нуждае от спешна и интензивна неврорехабилитация, за да има шанс за пълноценно детство. Необходимата сума: 𝟕 𝟒𝟏𝟔,𝟏𝟓 евро за 𝟑-месечен курс на лечение. Дарителската кампания е отворена до 01.09.2026 г.", обявиха от МО.

Анастасия е претърпяла през юни т.г. исхемичен мозъчен инсулт, причинен от вродена сърдечна малформация. Вследствие на инсулта е засегната двигателната функция на дясната ръчичка и дясното краче, което налага продължителна и интензивна неврорехабилитация. В момента детето е на лечение в Специализираната болница за рехабилитация "Св. София". Лекарите са категорични, че лечението трябва да продължи без прекъсване, за да има реален шанс тя да възстанови движенията си и дда расте, играе и да се развива като всяко друго дете.

Банкова сметка:

Банка: ОББ АД (Обединена българска банка)

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Получател: Сдружение на жените военнослужещи

Основание: Дарение за Анастасия Дункина