Николай Нанков: Вицепремиерът Пеканов много се е объркал, не съм му писал апели

"Вицепремиерът Пеканов нещо много се е объркал. Нито съм му писал апели, нито защитавам нечии интереси", това написа депутатът от ГЕРБ Николай Нанков.

Думите му са отговор на изявлението на вицепремиера Атанас Пеканов от по-рано днес, в което той говореше за спасяването на парите по европейската оперативна програма "Развитие на регионите".

"Призовавам и народните представители, като бившия министър Николай Нанков, да не ми пишат писма с апели и да ни казват как нямало субективизъм, защото виждаме докъде ги заведе това политически", каза Пеканов.

Нанков уточни, че с колегата Христо Терзийски му задали актуален въпрос в рамките на парламентарния контрол - "след като спират европроцедура в МРРБ, защото твърдят, че критериите по нея са били субективни, няма ли да прекратят и процедури в друго министерство по друга оперативна програма, в които са налице абсолютно същите критерии (част от тях субективни, по собственото им твърдение)?".

"Аршинът би следвало да е еднакъв навсякъде, нали така? Или извън МРРБ критериите от субективни изведнъж стават обективни?", пита Нанков с пост във фейсбук профила си.

"И, министър Пеканов, попитайте по-възрастните в ПБ, на които школата на АОНСУ им е в „чипа", че не е добре да се поема курс към заглушаване на опозицията. Просто отговорете на въпроса ни", пише още депутатът от ГЕРБ.