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Парламентът няма да работи цял август - ще има само три заседания

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Днес е последната работа седмица на парламента преди лятната ваканция. Снимка: Румяна Тонева

Народното събрание не отмени лятната си ваканция, а само ще има само три заседания по-малко. Такъв проект на решение са внесли шестте парламентарни групи.

В началото на мандата управляващите от "Прогресивна България" на няколко пъти се заканиха, че ще отменят ваканцията и ще заседават през целия август. По правилник депутатите имат един месец лятна ваканция от 1 до 31 август.

Сега обаче явно са решили друго и са се договорили за официална ваканция от 5 до 25 август. Това са календарни 11 дни, но само три заседания, тъй като 1 август е събота и първото им заседание за месеца би било на пети, сряда. Така депутатите ще имат само три заседания през месеца.

Времето ще покаже, но ние не сме с нагласите да почиваме. Вкъщи навярно няма да са много доволни, но трябва са се изпълни спешна каскада от мерки, най-вече за бюджета. Докато това не стане, нямаме намерения да почиваме, обясни председателят на групата Петър Витанов пред Би Ти Ви на 15 май.

Последната важна задача преди ваканцията е второто четене на Изборния кодекс, което се очаква да влезе извънредно в дневния ред утре. В петък само ще приемат проекта на решение за съкратената почивка и ще проведат кратък парламентарен контрол.

Днес е последната работа седмица на парламента преди лятната ваканция.

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