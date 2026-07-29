ДБ: "Да" за F-16 или "Грипен", "не" за МиГ-29

Да не се превръщаме в гробище за съветски самолети, настоя Ивайло Мирчев

В никакъв случай България не трябва да взима МиГ-29. България трябва да се стреми да взима модерни натовски самолети.

Това заяви в парламентарните кулоари съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев. Той припомни за интереса на властите у нас за наличните в Полша МиГ-29 като се позова на полския печат и изявления от полска страна. Напомни и първоначалните отричания от нашето министерство на отбраната.

Мирчев се надява "българското правителство да реагира адекватно".

Новината за купуване на самолети "Грипен" и употребявани F-16 среща одобрението на ДБ. "Правилно е да се вземат или F-16, или "Грипен", или това, което експертите от Министерството на отбраната решат, че е нужно в момента. Но да не се превръщаме в гробище за съветски самолети, настоя депутатът.

Според него наличните в България осем F-16 трябва да започнат да дават военни дежурства. Мирчев насочи, че макар и във война Украйна е успяла да усвои машините.