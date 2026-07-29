Махат Никанор за 15 дни, след като "обиди" Даниил

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Наложен е "аргос" на архимандрит Никанор, игумен на Църногорския (Гигински) манастир „Св. св. Козма и Дамян". Той има пълно запрещаване от свещенослужение за 15 дни, считано от 29 юли 2026 година. Това съобщиха от пресцентъра на Българската Православна Църква.

Причината за решението на БПЦ е държание несъвместимо със свещеническия сан и монашеските обети за послушание, както и подронващо авторитета на Църквата от страна на духовника.

Срещу архимандрит Никанор е било образувано Църковно-наказателно дело по описа на Софийския епархийски съд.

Преди дни игуменът на Църногорския (Гигински) манастир „Св. св. Козма и Дамян" въстана срещу патриарха. "Време е т.нар. "патриарх Даниил" да си ходи!", каза той в свое изявление, публикувано във фейсбук. Архимандрит Никанор посочи, че не признава духовния авторитет на патриарха и отказва да бъде негов клирик.

"Давам му последен шанс да ми подпише отпусно писмо и да се разделим поживо, поздраво", написа в публикацията си отецът.

Ето какво гласи цялото съобщение на БПЦ:

Софийската света митрополия съобщава, че със заповед № 134 от 28 юли 2026 г., на Негово Светейшество Софийския митрополит и Български патриарх Даниил, за държание несъвместимо със свещеническия сан и монашеските обети за послушание, както и подронващо авторитета на Църквата, на основание чл. 95, т. 19 и чл. 139, ал. 2 от Устава на БПЦ – БП, на архимандрит Никанор (Христо) Христов Мишков, игумен на Църногорския манастир „Св. св. безсребреници и чудотворци Козма и Дамян" край с. Гигинци, Софийска епархия, е наложен „АРГОС" – пълно запрещаване от свещенослужение за 15 дни, считано от 29 юли 2026 година.

След направен опит заповедта да бъде връчена на архим. Никанор Мишков от трима клирици на Софийската епархия на адреса на обителта на неговото покаяние и установеното му отсъствие от манастира без благословението на епархийския му митрополит, клирикът беше уведомен по телефон за наложеното наказание.

Публикуваме заповедта за сведение на църковното изпълнение и обществеността.

Съобщаваме също така, че на основание чл. 81 и чл. 95, т. 18 от Устава на БПЦ – БП и чл. 12 от Правилника за съдопроизводството на църковните съдилища на БПЦ, срещу архим. Никанор (Христо) Христов Мишков е образувано Църковно-наказателно дело № 2/2026 г. по описа на Софийския епархийски съд.