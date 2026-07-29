Окръжната прокуратура в Стара Загора ръководи разследването на смъртта на 22-годишния мъж

По досъдебно производство на Окръжна прокуратура - Стара Загора се извършва разследване за установяване на причините за смъртта на 22-годишен мъж, потвърждават от държавното обвинение.

Както "24 часа" вече съобщи, на 28 юли 2026 г., към 12,16 часа е постъпил сигнал на тел. 112, че в град Стара Загора, в междублоково пространство в квартал "Трите чучура-север", е открит починал мъж. На място са пристигнали полицейски и медицински екипи. Установено е, че 22-годишният мъж е имал огнестрелна рана в областта на главата. До него е бил открит пистолет без регистрационни номера и с неустановена марка.

Към момента по досъдебното производство се извършват действия по разследването - разпити на свидетели, назначени са експертизи - съдебномедицинска, балистична, ДНК-експертиза и др.

Изясняват се всички факти и обстоятелства по случая, както и се проверяват различни версии, казват още от държавното обвинение.