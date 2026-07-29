Правосъдният министър: Очаквам значително намаляване на делата шамари

Очаквам значително да намалеят делата шамари, обяви правосъдният министър Николай Найденов, след като днес Министерският съвет одобри промени в гражданско процесуалният кодекс (ГПК). Те са свързани със SLAPP делата. Няма статистика колко са точно тези процеси, поради липсата на обективни критерии. Най-често делата шамари са насочени срещу медии, журналисти и фигури от обществени организации.

С промените в ГПК се въвежда нова глава "Производство поради публично участие на ответника". В нея са предвидени разпоредби, които дават възможност делото да се прекрати от съда на много ранен етап. Също така се въвежда възможност професионални и синдикални организации да се явяват в процеса и да представят доказателства в защита на журналиста например, дори когато те не са страна по делото. Решенията по делата шамари ще се публикуват. А когато съдът отхвърли иска, в диспозитива, той ще обявява, че това е точно SLAPP дело. Много важна промяна е свързана със запорите, които съпътстват тези дела. Обезпечаването на иска ще бъде допускано само срещу много сериозни доказателства. Към момента, запориране на сметки, е един от най-разпространените подходи за смачкване и тормозене на медиите. Законопроектът ще бъде приет в съвсем кратки срокове, увери министър Найденов.

Промените всъщност трябваше да са факт още в началото на май и с тях да се синхронизира Европейска директива, приета през 2024 г. Заради забавянето преди седмица Европейската комисия обяви, че ще наложи наказателна процедура на България и още 13 държави за забавянето.