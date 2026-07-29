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Министър Найденов обмисля още предложения за наказания на нотариуси заради Баба Алино

Ана Михова

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Николай Найденов

"Ще има още предложения за наказания във връзка с Баба Алино, обяви правосъдният министър Николай Найденов.

По-рано днес той предложи нотариалната камара да образува дисциплинарно производство срещу варненския нотариус Жельо Костов. До това искане се стигна след проверка на инспектората на министерство на правосъдието, който е прегледал 25 преписки и установил множество нарушения при сключване на сделките. Костов е вторият нотариус, за който министър Найденов иска наказание. Още в разгара на скандала с незаконния град, изграден в местността Баба Алино край Варна, се коментираше, че сделките са изповядани при трима-четирима местни нотариуси. Мнозина се питаха обаче как е възможно при липсата на редовни документи това да се случи. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Николай Найденов

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