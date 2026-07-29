Изправиха пред съда Иван от Желязно за убийството на 2-месечния му син с бутилка (Видео)

Мъжът влезе в съдебната зала с наведена глава

28-годишният Иван Иванов от пловдивското село Желязно застана пред Окръжния съд, за да отговаря по обвинение в умишленото убийство на 2-месечния си син, който се намирал в безпомощно състояние. Той влезе в залата с наведена глава и не обели дума, докато охраната го съпровождаше. Оказа се обаче, че част от пострадалите не са били призовани за разпоредителното заседание и делото беше отложено за 9 септември, когато магистратите ще направят повторен опит да дадат ход.

Сигналът за смъртта на бебето беше подаден на 26 февруари. На място в къщата на семейство Иванови пристигнали полицаи и медици, които обаче единствено констатирали фаталния изход. От прокуратурата тогава съобщиха, че на трупа било извършено съдебномедицинско изследване, което установило, че момченцето е починало от травми по главата, ребрата и кръвонасядания по лицето. Разследващите събрали доказателства, че е било ударено по главата с бутилка от баща му.

Според хора от Желязно Иван работел от вкъщи на компютър, местните не го виждали много из селото.