С 1,5 млн. евро обновиха закрития плувен басейн в Благоевград

С 1 517 193 евро обновиха закритият плувен басейн в кв. "Еленово" в Благоевград. О тази сума 1 246 829,49 евро са безвъзмездно финансиране от Европейския съюз, а 270 364 евро представляват съфинансиране от Община Благоевград.

В рамките строително-монтажните работи беше извършено цялостно енергийно обновяване на спортното съоръжение, като бяха изпълнени мерки за повишаване на енергийната ефективност и подобряване на експлоатационните характеристики на сградата.

Положена бе топлоизолация с минерална вата по външните стени, топлоизолация на покрива, подмяна на дограмата, модернизиране на системите за отопление и битово горещо водоснабдяване, подобрения по тръбната мрежа, изграждане на система за сградна автоматизация и управление, както и монтаж на фотоволтаична централа за собствено потребление.

Спортното съоръжение вече разполага със значително по-добри условия за тренировки и провеждане на състезания. Благодарение на модернизираните отоплителна и вентилационна системи е осигурен по-стабилен микроклимат в залата, както и постоянна температура на водата и въздуха. Обновената база предлага по-комфортна и здравословна среда както за професионални спортисти, така и за любители, детски групи, ученици и клубове по плувни спортове.

Изпълнените мерки ще доведат до значително намаляване на енергопотреблението на сградата и ограничаване на вредните емисии, като същевременно ще подобрят качеството на въздуха и ще намалят разходите за експлоатация на спортната база.