С износени гуми, автомобилът минал в насрещното и убил моториста във Варна

Окръжната прокуратура във Варна привлече като обвиняем 21-годишния Е.Д. за тежката катастрофа на бул. „Васил Левски", при която загина 38-годишен моторист. Младият мъж е задържан за срок до 72 часа, като държавното обвинение ще поиска от съда да му бъде наложена най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража".

Според прокуратурата водачът е обвинен, че е причинил смъртта на мотоциклетиста при евентуален умисъл, след като съзнателно е управлявал технически неизправен автомобил и умишлено е превишил разрешената скорост за движение в градски условия. При катастрофата е пострадал и пътник от друг автомобил, който е получил лека телесна повреда.

Инцидентът стана на 28 юли, малко след 14 часа, на бул. „Васил Левски" във Варна. По данни на разследването Е.Д. предприел изпреварване с висока скорост, загубил контрол над автомобила, преминал през разделителната мантинела и навлязъл в насрещното платно. Там последвал челен удар с движещ се мотоциклет, след което автомобилът се блъснал и в още една кола.

38-годишният моторист е загинал на място, а пътник от втория автомобил е получил лека телесна повреда.

При огледа на местопроизшествието разследващите са установили, че автомобилът, управляван от обвиняемия, е бил в изключително лошо техническо състояние. И четирите гуми са били с различен грайфер, като дълбочината му е била под минимално допустимата по закон. Най-сериозни са били повредите по задните гуми, като задната лява е била напълно износена и без протектор.

Според прокуратурата това е довело до сериозна нестабилност на автомобила и е увеличило риска от загуба на контрол върху превозното средство.

Работата по досъдебното производство продължава под ръководството и надзора на Окръжната прокуратура във Варна. Предстои Окръжният съд да разгледа искането на държавното обвинение за налагане на постоянна мярка „задържане под стража" на 21-годишния обвиняем.