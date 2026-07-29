ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

На 30 юли движението в част от „Тракия“ в област П...

Времето София 31° / 31°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23304008 www.24chasa.bg

Полицаи обясняват правилата за безопасност на пътя ня деца в Добрич

Дияна Райнова

652
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Служители на Първо районно управление на МВР в Добрич проведоха открито занятие с деца

Служители на Първо районно управление на МВР в Добрич проведоха открито занятие с деца от зеленото училище към Центъра за защита на природата и животните.

Малчуганите бяха запознати с ролята и дейността на полицая, основните правила за безопасно поведение на пътя. Полицаите насочиха децата как да подходят правилно в рискови ситуации и към кого да се обърнат за помощ при нужда. На децата бяха показани основните помощни средства на полицая, патрулния автомобил. Финалът беше изненада - изнесена беше кратка демонстрация с любимото на децата полицейско куче.

Служители на Първо районно управление на МВР в Добрич проведоха открито занятие с деца

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание