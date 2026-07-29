Полицаи обясняват правилата за безопасност на пътя ня деца в Добрич

Служители на Първо районно управление на МВР в Добрич проведоха открито занятие с деца от зеленото училище към Центъра за защита на природата и животните.

Малчуганите бяха запознати с ролята и дейността на полицая, основните правила за безопасно поведение на пътя. Полицаите насочиха децата как да подходят правилно в рискови ситуации и към кого да се обърнат за помощ при нужда. На децата бяха показани основните помощни средства на полицая, патрулния автомобил. Финалът беше изненада - изнесена беше кратка демонстрация с любимото на децата полицейско куче.