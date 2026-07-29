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Взимаме си последно сбогом с акад. Васил Казанджиев на 31 юли в църквата „Света София"

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Васил Казанджиев КАДЪР: Фейсбук/Vassil Kazandjiev (Васил Казанджиев)

На 31 юли, петък, се прощаваме с акад. Васил Казанджиев (1934 - 2026). Опелото е от 11.30 ч. в църквата „Света София", съобщиха близките му във фейсбук. 

Акад. Казанджиев почина тази седмица на 91-годишна възраст.  Той бе един от най-изтъкнатите композитори, диригент и педагог.

Васил Казанджиев е роден на 10 септември 1934 г. в Мартен, Русенска област, в семейството на интелектуалци с музикални интереси.

От 10-годишна възраст започва да свири на пиано, а от 12-годишен прави първите си композиционни опити. От 1948 до 1952 г. учи композиция при проф. Константин Илиев във Русе. След завършване на мъжката гимназия там през 1952 г. постъпва в Българската държавна консерватори в София, където следва композиция в класа на проф. Панчо Владигеров и дирижиране при проф. Влади Симеонов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Васил Казанджиев КАДЪР: Фейсбук/Vassil Kazandjiev (Васил Казанджиев)

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