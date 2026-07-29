Окръжна прокуратура поема случая с "ВиК Бургас"

Окръжна прокуратура - Бургас е поела досъдебното производство по случая с "ВиК Бургас". Разследването се водеше от ГДБОП за организирана престъпна група.

Подозренията са за нанесени щети в големи размери на водното дружество. По различно време през юли бяха извършени няколко ареста на важни шефове във ВиК, но всички после бяха освободени. Делото е препратено към Окръжна прокуратура - Бургас от Софийската прокуратура. Междувременно се разбра, че няколко прокурори са си направили отвод, но било установено, че никой няма връзка със служебните лица от дружеството.

Към момента към делото няма привлечени обвиняеми.

По-рано днес от съобщение на Софийската градска прокуратура стана ясно, че разследването за „ВиК Бургас", което днес дори беше коментирано в началото на правителственото заседание от премиера Румен Радев, се връща в морския град.

Причината делото да бъде изпратено в Окръжната прокуратура в морския град, а да не е в столицата, е че след анализ на доказателствата не били открити и престъпления, извършени в София.