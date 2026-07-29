Полицията проверява кариери за незаконен добив в община Септември

Засилени проверки за незаконен добив на инертни материали и депониране на отпадъци се осъществява от полицейските органи на територията на населените места от община Септември, съобщиха от ОД на МВР. В инспекциите участват служители от сектор „Противодействие на икономическата престъпност" при ОДМВР-Пазарджик и от полицейското управление в Септември.

До момента са установени няколко подобни случая, при които са образувани досъдебни производства под надзора на прокуратурата в Пазарджик. Проверките продължават съвместно и с други държавни контролни органи.

На 2 юли тази година в кариера в землището на село Лозен, община Септември стана нещастен фатален инцидент- млад мъж потъна с багера и загина в изкоп, докато копае за добив на баластра.